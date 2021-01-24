بالصور: هكذا قضى ترامب أول عطلة نهاية أسبوع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 52 دقيقة

ممارسا هوايته المفضلة، لعبة الجولف، في ملعب ”ويست بالم بيتش“، هكذا أمضى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أول عطلة نهاية أسبوع له، كرئيس سابق.

وظهر دونالد ترامب وهو يلوح لحشد من المؤيدين الذين كانوا يرحبون به في فلوريدا، وقد رسم على وجهه ابتسامة عريضة.

وارتدى ترامب قبعة حملته الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار ”سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“، وقميصا أبيض أثناء لعبه الجولف.

ولدى عودته لمقر إقامته، استقبل ترامب حشدا صغيرا من المؤيدين، بعضهم كان يحمل أعلامًا أمريكية ولافتات مكتوبا عليها بعض الشعارات مثل: ”لا يزال رئيسي، وفاز ترامب“.

وواجه ترامب شعارات مؤيديه بابتسامة كبيرة ورفع إصبعه وأخرج لسانه أثناء مروره على طول الطريق.

يُشار إلى أن ترامب أمضى معظم وقته كرئيس في ممارسة هواية الجولف في الملاعب الخاصة به في جميع أنحاء أمريكا وحول العالم، ولكنه تردد بشكل خاص على نادي ”ويست بالم بيتش“.

وبانتقاله الدائم إلى منتجع ”مار أيه لاغو“ إلى جانب عدم توليه أي وظائف حكومية، من المقرر أن يكون قادرًا على الاستمتاع بهوايته المفضلة بشكل أكبر.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن عائلة ترامب ستمكث في فلوريدا بعد مغادرة البيت الأبيض، كما تردد أن إيفانكا تخطط للترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في فلوريدا في عام 2022 لاستكمال مسيرتها الخاصة.