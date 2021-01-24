أحلام تحدد موعد طرح ألبومها الجديد.. يضم 20 أغنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو جديدا عبر حسابها على أنستقرام، للترويج لطرح ألبومها الجديد الذي تراهن عليه وتصفه بالطراز الرفيع.

وأرفقت أحلام الفيديو بتعليق قالت خلاله: "1 فبراير 2021، ألبومي الجديد حصري، فن ـ بوكس، روتانا".



ويضم ألبوم أحلام الجديد 20 أغنية، وتتعاون خلاله مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة.

كما تجدد أحلام التعاون مع ألحان سهم، ونخبة من أبرز الملحنين ومنهم صادق الشاعر ومحمود خيامي وعبدالرحمن العثمان وياسر بوعلي وعبدالقادر الهدهود.

يذكر أن آخر أعمال أحلام الغنائية كان ألبوما بعنوان "يلازمني خيالك" وتم طرحه منذ 4 سنوات.



