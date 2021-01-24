شكرا لقرائتكم خبر عن كليب بيلى إيليش وروزاليا بعنوان Lo Vas A Olvidar يظهر مدى التناغم والانسجام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة بيلى إيليش كليب أغنيتها الجديدة "Lo Vas A Olvidar" وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" وهى الأغنية التى تعاونت فيها مع المغنية الشهيرة روزاليا.

استطاع كليب "Lo Vas A Olvidar" أن يحصد ما يقرب من 15 مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال يومين فقط من إطلاقه، إضافة الى تحقيقه 1.5 مليون LIKES حتى الآن، وقد استطاع العمل أن يحصد سلسلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم و ذلك بعد أن أظهرت النجمتان مدى التناغم بينهما والكيمياء المذهلة التي جمعتهما

وكان تعاون بيلى إيليش ورزاليا شغل بال الكثيرين خلال الفتر الماضية، حيث كانت روزاليا قد كشفت عن الأغنية المشتركة لأول مرة فى مارس 2019 ، قائلة إنها "لا تستطيع الانتظار" لإنهائه، أما فى أبريل الماضى، كشفت المغنية وكاتبة الأغانى الإسبانية أنها وإيليش كانا تعملان على الأغنية أثناء فترة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت النجمتان إن اكتمال الأغنية "اقترب"، وبعد سلسلة من التأجيلات تم إطلاق الاغنية يوم الخميس الماضى.



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