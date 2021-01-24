محمد منير: مريت بمرحلة صعبة في حياتي.. وأدعو الله أن يبعد عنا الوباء اللعين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان الكبير محمد منير، تطورات حالته الصحية بعد مروره بوعكة صحية مؤخرا أثناء تحضيره لألبومه الجديد "باب الجمال".

وقال منير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج "من مصر" عبر قناة cbc: "الحمد لله أنا بخير، وأحب أطمن الجمهور على صحتي، أنا مريت بمرحلة صعبة في حياتي بسبب المرض والمستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفى عني وصحتي جميلة جيدة".

ولفت منير إلى أنه يستعد حاليا لطرح أغنية جديدة للشهداء بمناسبة حلول عيد الشرطة في 25 يناير، موضحا أنه سيُحيي حفلات غنائية من جديد خلال الفترة المقبلة.

وحول ألبومه الجديد "باب الجمال": "دي مجموعة متواضعة من الأغاني التي أقدمها للجمهور، وأتمنى أن تنال إعجابهم، وهتخرج أغاني كتير للنور الفترة الجاية إن شاء الله تعجب الناس".

وأشار إلى أن سر نجاحه هو الإخلاص والعمل بضمير وحب للجمهور، داعيا الله عز وجل أن يبعد عنا الوباء اللعين كورونا المنتشر في العالم، مختتما: "بكورونا قلبت حياتنا رأسا على عقب، وربنا يقدرنا على مواجهة الوباء بالصبر".

ألبوم الفنان محمد منير الجديد "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.