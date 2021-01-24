"من تحت الصفر بدأت".. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية "مصباح علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شوّق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، لفيديو كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين".

ونشر "رمضان" جزءً من كليب الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "جاري التحميل على قناتي على يوتيوب.. انتظروها".

وتقول كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة: "مصباح علاء الدين، من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مفرقش معايا الهجوم، لما أنا مش فارق معاك، والناس كلها وياك، أسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك".

ومن ناحية أخرى، ينشغل محمد رمضان حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسله "موسى"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.