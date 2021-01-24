ابنة الفنان عمرو دياب وإطلالة سميرة سعيد وعبير صبري .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سميرة سعيد

نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ.

نور دياب

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة إحدى صديقاتها.

نورهان

نشرت الفنانة نورها صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادي، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل حديقة.