شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على فيلم Halloween Kills الجديد المقرر طرحه فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركةUniversal عن أول نظرة لـ فيلمها الجديد Halloween Kills، المقرر طرحه بدور السينما فى 15 أكتوبر من العام الجارى 2021، كما خطط له، وكان من المقرر للعمل أن يطرح بـ دور العرض فى أكتوبر الماضى، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا التى أدت إلى الإغلاق الكامل فى دول العالم.



Halloween Kills

وتستمر ملحمة مايكل مايرز ولوري سترود في الفصل التالي المثير من سلسلة Halloween، بينما من المتوقع عرض الفيلم الثالث من السلسلة، الذى سيصل تحت اسم "Halloween Ends" في العام القادم في 15 أكتوبر 2022.



Halloween Kills

فيلم Halloween Kills، من بطولة كايل ريتشاردز، أنتوني مايكل هول، جودي جرير، جيمي لي كورتيس، ديلان أرنولد، آندي ماتيشاك، روبرت لونجستريت، تشارلز سايفر، كادرولشا أونا كارول، عمر ج. دورسي، ستيفاني ماكنتاير.

وحقق الجزء الأول من العمل، الذى طرح تحت اسم "Halloween" من بطولة كيرتيس وإخراج ديفيد جوردون جرين، إيرادات تخطت الـ250 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وعاد جرين إلى إخراج "Halloween Kills" وسيشارك في كتابة الفيلم مع داني ماك برايد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".