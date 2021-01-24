شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تعانى من المشاكل الزوجية فى "خلي بالك من زيزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الفنانة أمينة خليل من المشاكل الزوجية فى مسلسلها الرمضانى المقبل "خلى بالك من زيزى"، المقرر عرضه فى 15 حلقة طوال شهر رمضان، حيث انطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل السبت الماضى فى الديكور الخاص بالمسلسل، ويشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح وزوجها على قاسم وتعانى من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ويكون بجوارها الفنان محمد ممدوح الذى يجسد دور محامى خلال أحداث المسلسل.

"خلى بالك من زيزى"، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

مسلسل "خلى بالك من زيزى"، يعد التعاون الثانى على بين تايسون وأمينة خليل، حيث تقابلا من قبل في بطولة مسلسل "قابيل"، العام قبل الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، على الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين، بسنت شوقى، حسنى شتا، وأخرون، إخراج كريم الشناوى.

يذكر أن أمينة خليل يعرض لها حالياً في دور العرض فيلم "وقفة رجالة" الذى تشارك فيه بظهور خاص، وهو بطولة ماجد الكدوانى، سيد رجب، بيومى فؤاد، شريف دسوقى، محمد سلام، صفاء الطوخى، وايمان السيد وتأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندى.