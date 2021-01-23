ليس بهدف بيعها … طبيب يسرق جرعات من لقاح كورونا لهذا السبب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 07:59 مساءً - منذ ساعتين

أفادت تقارير للشرطة الاميركية أن طبيبا أميركي يُدعى حسن غوكال قام بسرقة 9 جرعاتٍ من لقاح فيروس كورونا لإعطائها لعائلته وأصدقائه.

وفي التفاصيل، وُجهت تهمة السرقة إلى الطبيب الذي أخذ الجرعات من مركز المقاطعة الصحي في هاريس في هيوستن تكساس، في 29 كانون الأول من العام الفائت، على وفق ما ذكر بيان مدعي عام المقاطعة.

وطُرد الطبيب السارق من عمله بعدما تبين أنّه سرق الجرعات لإعطائها إلى عائلته وأصدقائه بعدما كان من المفترض أن تصل إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.

بالمقابل، دافع محامي الطبيب عن موكله قائلاً إنّ تاريخ انتهاء صلاحية الجرعات كانت ستنتهي في كلتا الحالتين. ويُواجه الطبيب اليوم عقوبة السجن مدّة سنة مع دفع غرافة 4000 دولار.