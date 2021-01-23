شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تستمتع بأشعة الشمس والتمرينات الرياضية × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة منى زكى، عن حبها للرياضة من خلال مجموعة صور ظهرت فيها وهى تتدرب بحماس، وشاركت الفنانة لحظة تدريباتها فى الجيم بساحة خضراء مكشوفة، مع الجمهور، عبر حسابها على موقع إنستجرام، ويأتي ذلك بعدما نشرت بنفس اليوم أكثر من صورة لها وهى تستمتع بأشعة الشمس.



منى زكى

من ناحية أخرى تداول رواد موقع "إنستجرام" أحدث ظهور للنجم أحمد حلمى، برفقه زوجته النجمة منى زكى، مؤخرًا، وظهر النجمان فى الصورة وهما يرتديان ملابس سوداء، ويضع حلمى رأسه على رجلى زوجته منى على الأريكة فى لقطة كلها رومانسية وحب.



منى زكى أثناء التمرين وآخر أعمال النجمة منى زكى فيلم "الصندوق الأسود" بطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق. منى زكى

ومؤخرًا خضعت النجمة منى زكى لجلسة تصوير تظهر بها بشكل وإطلالة مختلفة على غلاف إحدى المجلات الفنية، حيث اختارت الظهور بميك أب قوى للعيون وتسريحة شعرغير معتادة عليها، وارتدت فى إحدى الصور فستان أحمر والصورة الأخرى فستان وغطاء للرأس يشبه الشبكة، حيث نشرت صور منها عبر خاصية ستورى بموقع "إنستجرام".



منى زكى فى صورة أخرى قبل التمرين