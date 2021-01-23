بالصور – تشبيه نائبة الرئيس الاميركي بالممثلة البحرينية سعاد علي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلة البحرينية سعاد علي، ونائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس، إذ لاحظوا وجود شبه بينهما، وانتشر كثير من التعليقات الطريفة على هذا التشابه، في حين رأى أحد المغردين أنّ هاريس تشبه المغنية العراقية الاء شاكر.

من جهة أخرى، تم التداول بأخبار عن مسلسل “عائلة سيمبسون” سبق أن تنبأ بوصول كامالا هاريس لهذا المنصب، وتم تداول صورة يظهر فيها التشابه بين ملابس كامالا هاريس خلال حفل التنصيب وبين ملابس ليزا سيمبسون في حلقة من العام 2000.

وخلال الحلقة، ذكر أنه للمرة الأولى ستتولى امرأة منصب نائبة الرئيس الاميركي، وهو منصب ذو صلاحيات واسعة ويرأس مجلس الشيوخ الأميركي، إضافة إلى التنبؤ بمشاركة توم هانكس في حفل التنصيب بحلقة تعود للعام 2007.