شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور : أنا مستفدتش من التعليم وعندى فوبيا من قرش البحر "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "أنا اسم دلعى ريكو وأنا خريجة تجارة إنجليزي، أنا لم أستفد أي شيء من التعليم وبحاول أثقف نفسى وبقعد على الفيس بوك كتير، وعمرى ما كنت كويسة خالص في اللغة العربية، والمرة الوحيدة اللى والدى ذاكرلى فيها وقت مسرحية الملك لير".
وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في فقرة "كارو" ببرنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "أنا عندى فوبيا من قرش البحر، وفى مرة كنت مع أختى في البحر وشوفت كيس أسود وأخدت ابنى وطلعت أجرى، وحتى أختى عاتبتنى إنى مقلتلهاش مثلا ولكن أنا مركزتش أنا اخدت ابنى وجريت".
من ناحية أخرى، تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها بمسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربينى، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامى مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.
وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.