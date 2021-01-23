شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور : أنا مستفدتش من التعليم وعندى فوبيا من قرش البحر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "أنا اسم دلعى ريكو وأنا خريجة تجارة إنجليزي، أنا لم أستفد أي شيء من التعليم وبحاول أثقف نفسى وبقعد على الفيس بوك كتير، وعمرى ما كنت كويسة خالص في اللغة العربية، والمرة الوحيدة اللى والدى ذاكرلى فيها وقت مسرحية الملك لير".

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في فقرة "كارو" ببرنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "أنا عندى فوبيا من قرش البحر، وفى مرة كنت مع أختى في البحر وشوفت كيس أسود وأخدت ابنى وطلعت أجرى، وحتى أختى عاتبتنى إنى مقلتلهاش مثلا ولكن أنا مركزتش أنا اخدت ابنى وجريت".