“فيروز تعّد الكنافة”.. فيديو يحصد تفاعلًا كبيرًا لسيدة تُشبه جارة القمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصدره تطبيق “تيك توك” تحت اسم “فيروز تعد الكنافة”.

وسبب الإقبال على الفيديو هي درجة الشبه بين السيدة التي تعّد حلوى الكنافة والتي تحمل الجنسية الأميركية التي قيل أنّها من أصول لبنانية، وبين السيدة فيروز.

وحصد الفيديو الكثير من التفاعل مع تعليقات قارنت بالشبه بين السيدة في الفيديو وجارة القمر.

وكان من المثير للجدل وجود أغنية “سلملي عليه” في خلفية الفيديو، ما لفت النظر أكثر إلى درجة الشبه وتسمية الفيديو بـ”فيروز تعد الكنافة”.

وكان آخر ظهور إعلامي للسيدة فيروز خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنزلها في مطلع أيلول الفائت حيث لفت ثوب فيروز وديكور المنزل والأيقونات اهتمام الجمهور.