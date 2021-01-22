فيديو.. إيمان السيد لـ ياسمين عبدالعزيز: كورونا أثر على قواي العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو يجمعها بالفنانة إيمان السيد بعد تعافي الأخيرة من فيروس كورونا.

وظهرا الثنائي في الفيديو من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير"، ووجهت ياسمين سؤالا لـ إيمان قائلة: "إيمان انتي كان عندك كورونا؟"، لترد: "أيوة كان عندي والحمد لله خفيت، ده كان مأثر على قوايا العقلية بصحي من النوم ألاقي القطة فار واسأل نفسي أنا ليه مربية فار؟".

وأضافت "إيمان"، ممازحة ياسمين عبدالعزيز: "الفيروس أثر كمان على ودني اللي من ناحيتك".

وتشارك إيمان السيد في مسلسل "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، بدرية طلبة، عايدة رياض، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.