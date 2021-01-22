شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يتناول عالم تجارة الذهب والصاغة بمسلسله "النمر" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد إمام تصوير مسلسله الجديد "النمر" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث بدأ تصوير المسلسل الأسبوع الماضى، بمشاركة نجوم المسلسل، وانتهى إمام من الديكور الأول بمدينة الإنتاج الاعلامى، ومن المقرر أن تنتقل المخرجة شيرين عادل إلى ديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، إذ يجسد إمام شخصية صعيدية فى أحداث المسلسل، الذى يعد التعاون الثانى على التوالى بينه وبين المؤلف صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا "هوجان" العام قبل الماضى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.