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فيديو.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها بـ"طريقة مختلفة"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتادت الفنانة المصرية نبيلة عبيد على الاحتفال بعيد ميلادها وسط عدد من الأقارب والأصدقاء بالوسط الفني.

وهذا العام احتفلت نبيلة عبيد بطريقة مختلفة بسبب جائحة التي أجبرت شعوب العالم على البقاء في المنازل.

وفضلت نبيلة عبيد تطبيق الإجراءات الاحترازية، واقتصر الاحتفال على عدد قليل من أفراد العائلة، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام"، وظهرت خلاله تورتة عيد ميلادها المميزة وعليها عدد من صورها.

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت خلاله: "احتفال صغير في البيت وسط عائلتي الصغيرة، وضمن كافة الإجراءات الاحترازية، والسنة الجاية إن شاء الله أحتفل وسطكم كلكم حبايب قلبي".


يذكر أن نبيلة عبيد من مواليد 21 يناير 1945، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1963، ومنحها الفرصة ومهد لها الطريق المخرج الكبير عاطف سالم، الذي رشحها للمشاركة في بطولة فيلم بعنوان "مفيش تفاهم".

وخلال مسيرتها، شاركت الفنانة المصرية في عدد كبير من الأفلام عبر شاشة السينما أبرزها: "رابعة العدوية"، و"الوحل"، و"شادر السمك"، و"الراقصة والسياسي"، و"كشف المستور"، و"العذراء والشعر الأبيض"، ومنحها النقاد لقب "نجمة مصر الأولى" بسبب موهبتها الكبيرة وقدرتها على تحقيق إيرادات ضخمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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