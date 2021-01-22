شكرا لقرائتكم خبر عن "عقلى وقف".. نوال الزغبى تنتهى من تصوير كليب جديد باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي من تصوير كليب جديدة بعنوان"عقلي وقف" باللهجة المصرية، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج فادى حداد، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى حرصت النجمة نوال الزغبي فى وقت سابق على تهنئة جمهورها ومتابعيها بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وارتدت نوال الملابس الحمراء المعتادة فى الكريسماس، والتى وصفها جمهورها بـ"ماما نويل"، وعلقت على الصورة قائلة، "Merry Christmas".

وتحرص النجمة نوال الزغبى على التفاعل مع متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا من آن لآخر، حيث دوماً ما توجه لمتابعيها عدد من النصائح، آخرهاحينما شددت ضرورة التركيز على المستقبل، ونسيان الماضى، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر قالت فيها"الماضي موجود بعقلك بس المستقبل بين إيديك...صباح الخير".