تيفاني ترامب تودع البيت الأبيض بإعلان خطوبتها على لبناني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 01:40 صباحاً - بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ،ووكالات الأنباء،أعلنت تيفاني ترامب،إبنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الرئاسية الأولى، دونالد ترامب،أول أمس الثلاثاء 19 يناير الجاري خطوبتها على صديقها الملياردير مايكلبولس من أصول لبنانية،في ليلة والدها دونالد ترامب الأخيرة في البيت الأبيضقبل خروجه منه صباح الأربعاء .

وطلب مايكل بولس البالغ من العمر"23 عاماً" يد تيفاني ترامب البالغة من العمر"27 عاماً" للزواج وقدم لها خاتم خطوبة زين بحجر ماسي كبير بوزن 13 قيراط تم شراؤه من إمارة دبي خصيصاً لتيفاني ،يعتقد أن ثمنه يصل إلى 1.2 مليون دولار .

وشوهدت تيفاني ترامب البالغة من العمر "27 عاماً" تستعرض بفخر كبير خاتم خطوبتها الثمين.

لم يكشف مصمم الخاتم تاجر المجوهرات في نيويورك سامر حليمة عن سعره الحقيقي،لكن أحد خبراء الماس المستقلين ،قدر قيمته بأكثر من مليون دولار.

يصنع لملكة

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،وصف الخاتم الماسي وتصميمه وقيمته بأنه يصنع لملكة،وقال خبير المجوهرات دينيس ستيبانسكي لموقع "ديلي ميل" أن ثمنه يقدر ما بين مليون و100 ألف إلى مليون و200 ألف دولار،وأضاف ستيبانسكي: أن ماسة الخاتم عالية الجودة ،ووزنها مرتفع،ومناسبة لمكانة تيفاني المرموقة.

والمؤكد أن مايكل بولس دفع جمرك مرتفع عند إدخال الخاتم والماسة إلى الولايات المتحدة.

خطبا بعد علاقة حب لعامين

وأعلنت تيفاني ترامب،خريجة كلية الحقوق في جامعة جورج تاون،خطوبتها لمايكل بولس عبر حساباتهاالرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي،وبالأخص: "أنستغرام"الذي يتابعها فيه مليون و400 ألف شخص، و"تويتر" الذي يتابعها فيه 886 ألف شخص، قائلة: "لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة ،مناسبات تاريخية ،وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض".

وأضافت: "لا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل… أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم".

وأشادت تيفاني ترامب بخطيبها المذهل مايكل بولس الذي ظلت تواعده لعامين كاملين،وزارت عائلته عائلتها في البيت الأبيض قبل الخطوبة بأشهر قليلة.

وقال مصدر مطلع لموقع "بيح سيكس"،بأن مايكل طلب يد تيفاني ترامب للزواج في حديقة الورود في البيت الأبيض في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قدموا إليه من مقر إقامتهما في "ميامي"،وأن الأسرة كلها سعيدة بخطوبتهما.

ولا بد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وافق على خطوبة مايكل بولس لابنته،بدليل أن مايكل طلب يد تيفاني للزواج في حديقة البيت الأبيض،وكان مقرباً جداً من حماه المستقبلي في الأشهر الأخيرة.