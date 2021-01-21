بين فارس كرم وعمر صبّاغ.. عيد ميلاد مشترك ونجاحات كثيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يصادف يوم 21 كانون الثاني/يناير عيد ميلاد النجم اللبناني فارس كرم والمؤلف الموسيقي عمر صبّاغ.

وفي هذه المناسبة وجّه عمر صبّاغ معادية خاصة إلى فارس كرم من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، حيث غرّد كاتبًا: “مش بالصدفة خلقنا بنفس اليوم، كل سنة وانت مولعا ابو كرم ينعاد عليك”.

من جانبه، ردّ فارس كرم على عمر صبّاغ وعايده بدوره، منوهًا في تغريدة له إلى الأعمال الفنية المقبلة التي ستجمعهما فكتب: “اكيد مش صدفة.. واللي جايي رح يأكّد هالشي ينعاد عليك شيخ الشباب المبدع المحب”.

نفيد بالذكر أن العديد من النجاحات الفنية جمعت بين فارس كرم وعمر صبّاغ، آخرها في ألبوم فارس الأخير “44:36″، كما يتولى عمر توزيع جميع أغاني ألبوم فارس المنتظر.