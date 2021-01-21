عابد فهد يكشف تفاصيل “350 غرام” ويعلق على مصير “الساحر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان السوري عابد فهد عن أن اسم مسلسله الجديد “350 غرام” يعني وزن القلب، مشيراً إلى أنه يؤدي شخصية (نوح) وهو محامٍ صاحب قضايا صعبة يخترق القانون ويوظفه لمصلحته الشخصية، ولكنه يمتلك ثلاثة خطوط حمراء في قضاياه لا يتجاوزها أبداً وهي قضايا الأطفال، والتحرش وتجارة السلاح.

وقال عابد فهد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحافي لمسلسل “350 غراماً” الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي: “شخصية نوح تتعرض لأزمة قلبية ويتم شراء قلب له مقابل مبلغ كبير، فتتدخل زوجته لإنقاذه رغم رفضه دخول غرفة العمليات، أثناء ذلك يظهر شاب بسيط لديه مشاكل نفسية نتيجة الفقر والوحدة ويقرر أن يتبرع بقلبه إلى طفلة تعيش في نفس الحي، وحينها يتم استبدال هذه العملية مقابل مبلغ مالي ليدخل القلب جوف نوح، الذي يكتشف لاحقاً كيف تمت عملية شراء هذا القلب”.

وتابع قائلاً: “هنا تبدأ حكاية العمل التي تتلخص حول شخصية نوح قبل العملية وبعد العملية والتغييرات والتحولات التي طرأت على شخصيته ضمن حبكة درامية مشوقة”.

وحول مشاركته الأولى مع الممثلة اللبنانية كارين رزق الله والكيمياء بينهما في المسلسل، قال الفنان السوري إنها ممثلة ذات خبرة طويلة وابنة الدراما وكاتبة تلفزيونية وصاحبة قلم، مؤكداً أن الممثل عندما يمتلك خبرة طويلة يكون من السهل صنع الكيمياء وبالتالي التواصل يصبح سهلاً ومرناً، مشيراً إلى أن كارين تجسد دور زوجة (نوح) في العمل وهي شخصية رقيقة وشفافة وحريصة وتشبه بعواطفها وبساطتها والدة نوح.

في الفيديو المرفق عابد فهد يتحدث عن الجدل الذي رافق صورة شخصيته في المسلسل شارحاً كيف يخلق شخصياته في أعماله، كما يوضح النجم الجانب النفسي لأداء شخصية (نوح) وتدربه على الانتقال من جانب الشر إلى جانب الخير، فضلاً عن رأيه في أبرز الثنائيات التي قدمها في أعماله والكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسل “الساحر” والكثير من الأمور الأخرى.