شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 20.. هل تعود لؤلؤ لطارق نصار مرة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الـ 19 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، بذهاب طارق نصار " أحمد زاهر " إلى لؤلؤ " مى عمر " و يطالبها بمسامحته وعودتهما لبعض مرة أخرى و يترجاها كثيرا متمنيا منها نسيان الماضى، ولكن لؤلؤ ترفض ، فهل بعد الضغط على لؤلؤ يعود طارق لها؟ هذا ما سوف تكشفه الحلقة الـ 20 المقرر عرضها اليوم الخميس.



لؤلؤ

واكتملت المفاجأة فى الحلقة الـ 19 من مسلسل لؤلؤ ، حيث اتضح أن مروة صديقة لؤلؤ المقربة تخونها، وهى من طلبت من "بودا" محمد الشرنوبي أن يخدع لؤلؤ ويقنعها أنه يحبها حتى يستولى هو ومروة على أموالها، وعلى جانب آخر تخبر والدة لؤلؤ ابنتها أنها غير راضية عن مروة وتشعر أنها ليست صديقة حقيقية فى حين أن لؤلؤ تدافع عنها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.