شكرا لقرائتكم خبر عن من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. محمد رمضان يسجل أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد رمضان من تصوير كليب جديد بعنوان "مصباح علاء الدين"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، ويشاركه الغناء فى الكليب الطفل السورى محمد جنيد.

وحصل ”الخليج 365” على كلمات الأغنية والتى تقول: "من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولاعمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكترو يختفو يظهرو مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك..والناس كلها وياك..إسأل عيلتك تقولك..بنشوفه من وراك".

فى سياق مختلف أوشك رمضان على الانتهاء من تصوير مشاهد ديكوره الرئيسى بمسلسل "موسى"، والتى تم بناؤها فى منطقة دهشور، ويجسد رمضان ضمن أحداث العمل شخصية رجل صعيدى يدور حوله العديد من القصص والحكايات المشوقة.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى،رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.