شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل إطلالات ياسمين صبرى فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل، اليوم الخميس، عيد ميلاد النجمة ياسمين صبرى، التى ولدت بمحافظة الإسكندرية، وبدأت حياتها الفنية بالظهور فى برنامج "خطوات الشيطان"، لتشارك بعدها فى العديد من الأعمال الدرامية مثل "جبل الحلال"، "طريقى" حتى أصبحت بطلة تتصدر الأعمال السينمائية والتليفزيونية.



ياسمين ياسمين

ياسمين صبرى

وتعد ياسمين صبرى من أكثر النجمات المتفاعلات على السوشيال ميديا، حيث تشارك جمهورها بشكل شبه يومى بإطلالتها من خلال سفريتها والمناسبات المختلفة التى تحرص على حضورها، خاصة أنها قليلة الظهور، كما تحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى والحركات الصعبة، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها، ويثنى على رشاقتها وحفاظها على جسدها الرياضى، لذلك بمناسبة عيد ميلادها نستعرض أجمل صور ياسمين صبرى.



ياسمين بفستان ورد أنيق



ياسمين صبرى بإطلالة رائعة

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

وكان آخر أفلام ياسمين صبرى "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام وشارك فى بطولته فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.



ياسمين صبرى بفستان أزرق



ياسمين صبرى



ياسمين فستان أخضر أنيق