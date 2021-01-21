شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع وسام عبدالمنعم عن "شطبنا" لـ رامى صبرى: جديدة ومختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقى وسام عبدالمنعم عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "شطبنا" الذى طرحها النجم رامى صبرى من يومين، وحققت نجاحا كبيرا واقتربت من تحقيق نص مليون مشاهدة، وهى من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كواليس الأغنية كانت مختلفة على رامى وموضوعها غريب وليست شبه أغانى أخرى، والحمد لله ردود الأفعال عليها فاقت توقعاتى، مشيرا إلى أن رامى يتميز بالتجديد في أغانيه طول الوقت .

وتقول كلمات الأغنية :"في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا بس أنا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا بس انا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره طيبة قلبي دي بتطمعهم ... بتشجعهم ... يتصرفوا كده هخلص منهم ... وابعد عنهم ... وهندمهم أوي على كل ده شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا"

يذكر أن الموزع الموسيقى حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في البومه الأخير "ياأنا يالاء" فى أغنية تحمل إسم "شكرا" كما تعاون مع تامر حسنى وغيره من المطربين.