شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 19 .. مساعدة مى عمر تخونها مع محمد الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت المفاجأة فى الحلقة الـ 19 من مسلسل لؤلؤ ، حيث اتضح أن مروة صديقة لؤلؤ المقربة تخونها وهى من طلبت من "بودا" محمد الشرنوبي أن يخدع لؤلؤ ويقنعها أنه يحبها حتى يستولى هو ومروة على أموالها، وعلى جانب آخر تخبر والدة لؤلؤ ابنتها أنها غير راضية عن مروة وتشعر أنها ليست صديقة حقيقية فى حين أن لؤلؤ تدافع عنها.

وكانت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "لؤلؤ" تصاعدت، وازدادت سخونة وتشويقا بعدما وجدت لؤلؤ "مى عمر"، والدتها، حيث بدأت أحداث الحلقة بحفل لـ لؤلؤ والذى تفاعل معه الجمهور بشدة لدرجة أنهم تركوا المسرح بعدما صعدت المغنية كاميليا "نرمين الفقى" لتقدم فقرتها، وبعد ذلك غادرت لؤلؤ المسرح وهى تشعر بالفخر بالنجاح الكبير الذى حققته لتجد والدتها تخترق الحواجز وتقف أمام سيارتها.

والتقت لؤلؤ والدتها بعد سنوات، خاصة أن والدتها - سلوى عثمان كانت فى السجن بسبب والدها حمدى هيكل الذى شهد عليها زوراً، وفى مشهد مؤثر بينها وبين والدتها، بكت مى من الفرحة بعد العثور على والدتها فى مشهد حزين، وبدأت فى اليوم التالى فى تسخير أموالها وبيتها لوالدتها وإحضار ملابس جديدة، بالإضافة إلى غرفة جديدة فى فيلتها، لتبدأ رحلة لؤلؤ مع والدتها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.