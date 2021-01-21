شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تبرز تصدر مشهد لقائها بوالدتها فى مسلسل "لؤلؤ" تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت النجمة مي عمر تصدر مشهد لقائها مع والدتها سلوى عثمان فى مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة on، تريند رقم 1 على موقع يوتيوب، وذلك من خلال ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، حيث يعد هذا المشهد من أبرز مشاهد العمل لاسيما وأن لؤلؤ التقت والدتها للمرة الأولى منذ طفولتها وبعد بحث طويل عنها واعتقادها أنها توفيت.



مسلسل لؤلؤ

وكانت قد اكتملت المفاجأة فى الحلقة الـ 19 من المسلسل ، حيث اتضح أن مروة صديقة لؤلؤ المقربة تخونها وهى من طلبت من "بودا" محمد الشرنوبي أن يخدع لؤلؤ ويقنعها أنه يحبها حتى يستولى هو ومروة على أموالها، وعلى جانب آخر تخبر والدة لؤلؤ ابنتها أنها غير راضية عن مروة وتشعر أنها ليست صديقة حقيقية فى حين أن لؤلؤ تدافع عنها.

ومسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.