شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام توجه رسالة لـ حمزة نمرة فى عيد ميلادها.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة أنغام عن إعجابها بأغنية "فاضى شوية" للنجم حمزة نمرة، بمناسبة عيد ميلادها، حيث تبادلت التهانى مع جمهورها. وكتبت أنغام عبر حسابها بموقع تويتر منذ قليل، قائلة: "بمناسبة عيد ميلادي ممكن حد يبلغ حمزة نمرة إني معجبة بأغنيته فاضى شوية وقولوا له مبروك".



أنغام عبر تويتر

وتخطت أغنية "فاضى شوية" للفنان حمزة نمرة حاجز 22 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها قبل أسبوع، وهى خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80" الذى بدأ حمزة طرحه فى 16 ديسمبر الماضى، والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم مولود سنة 80" يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى وهم "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

يشار إلى أنه يوافق أمس الثلاثاء، عيد ميلاد النجمة أنغام، وهى الفنانة التى طرحت أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقت نجاحات هائلة على الصعيدين العربى والخليجى، كما ظهرت للمرة الأولى مع والدها عام 1981 بأغنية خاصة من تأليفه وتلحينه بعنوان "بنتى حبيبتى"، وأكد وقتها أنها "صوت صغير" يتم تجهيزه من أجل مصر، فطوال ثلاثة عقود، أبدعت أنغام فى تقديم عديد من الألبومات الخليجية والعربية التى أثرت الساحة الفنية فى الوطن العربى.