أحلام تكشف عن التفاصيل الرسمية لألبومها الجديد

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

الفنانه أحلام

تتأهب الفنانه أحلام​ لطرح ألبومها الجديد، والذي تصفه بأنه من الطراز الرفيع وتراهن عليه ، وتتعاون فيه مع أهم و ألمع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الساحة الغنائية.



وقد نشرت إدارة أعمال أحلام في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي التفاصيل الرسمية للألبوم الذي يتضمن 20 أغنية فأشارت إلى الشعراء والملحنين والموزعين الذين عملوا عليه والشعراء هم :"الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير محمد بن عبد العزيز-الأول-تركى آل الشيخ-منصور الشادي-معنزه-قوس-عبد الرحمن العثمان-خالد العوض-الجادل فيصل الشعلان-عبد الله ابو راس-سعود البابطين-مساعد الرشيدي-حسان العبيدلي.

أما الملحنون فهم :"خالد عز-هشام السكران-سيروس-مشاري اليتيم-رأفت بشار سلطان-روكيت-أسامة الهندي-مدحت خميس-وليد فايد-عدنان عبدالله.

الموزعون هم :"طلال-صادق الشعر-سهم-أحمد الهرمي-عبد الرحمن العثمان-ناصر الصالح-عزوف-محمود خيامي-عبدالقادر الهدهود-نواف عبدالله-عبد الله بدر.

وكانت أحلام اعتمدت طوال الأربعة أعوام السابقة على إصدارات غنائية منفردة منوعة.

واستفت أحلام جمهورها حول اسم ألبومها في منشور لها بصفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي ليخمن المتابعون عبر التعليقات عنوان الألبوم.