ليدي غاغا وجنيفر لوبيز في إطلالة لافتة خلال مراسم تنصيب بايدن

واشنطن: إفتتحت المغنية الأميركية "ليدي غاغا" حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأربعاء، من خلال عرض كلاسيكي أدت خلاله النشيد الوطني الأميركي مرتدية فستاناً فضفاضاً بالأسود والاحمر.

وظهرت غاغا في هذه المناسبة بفستان ذي أكمام طويلة ذكرت معلومات صحافية أنه من دار "سكاباريلي" باللون الأزرق الداكن من الأعلى مع تنورة واسعة باللون الأحمر القرمزي تضمن لها الالتزام بالمسافة الآمنة في زمن التباعد خلال جائحة كوفيد-19.

وكتبت المغنية والممثلة الشهيرة عبر تويتر قبيل أدائها "نيتي هي الاعتراف بماضينا ليحمل الشفاء لحاضرنا، وأتطلع بحماس لمستقبل نعمل فيه سوياً بمحبة. سأغني لقلوب جميع الناس الذين يعيشون على هذه الأرض".

بعد أداء غاغا النشيد الوطني الأميركي، اعتلت جنيفر لوبيز منصة مراسم التنصيب حيث أدت أغنية وودي غوثري الكلاسيكية "This land is your land"، وهو عمل يعكس ميولاً اشتراكية يقال إن أسطورة الغناء الشعبي ألّفه رداً على أغنية "God Bless America" (بارك الرب أميركا) التي تتسم بروحية قومية أكثر.

وأنهت لوبيز المتحدرة من بورتوريكو والمولودة في حي برونكس في نيويورك، وصلتها الموسيقية عبر أداء أغنية "America The Beautiful" (أميركا الجميلة)، مضيفة إليها جملة بالإسبانية قالت فيها "الحرية والعدالة للجميع دائماً".

وخلال أدائها، هتفت لوبيز التي كانت ترتدي بزة بيضاء بالكامل مع ياقة من الدانتيل قيل إنها من دار "شانيل"، "Lets get loud" ("فلنرفع صوتنا عالياً")، في تذكير بأغنيتها الضاربة التي أطلقتها قبل حوالي عقدين.