"حد الطار" في صالات السينما السعودية

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ايلاف من الرياض: تعرض السينما السعودية بصالاتها فيلم "حد الطار" لأول مرة في الـ 28 من شهر يناير الجاري، الفيلم الحائز على جائة لجنة التحكيم الخاصة "صلاح أبو سيف" في حفل ختام فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الشهر الماضي، كما حصل الممثل السعودي فيصل الدوخي على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم نفسه.

الفيلم حقق نجاحاً نقدياً كبيراً على مستوى النقاد العرب وحاز وحقق ردود أفعال واسعة وإيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي.

تدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية ماضية بأحد الأحياء الشعبية في العاصمة الرياض، حول شاب كان أبوه يعمل سيافًا، ويواجه ضغوطًا من عائلته ليكمل مسيرة عمل والده، لكنه يقع في حب فتاة من بيئة أخرى تمامًا، وهي الأفراح الشعبية، إذ تعمل والدتها مطربة أفراح.

فيلم «حد الطار» من تأليف الكاتب مفرج المجفل، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي، وبطولة فيصل الدوخي، وأضوى فهد، وعلي إبراهيم، وسامر الخال، وإبراهيم ميسيسبي، وراوية أحمد، وعجيبة الدوسري.

وتعتبر هذه التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع المجفل بالشلاحي بعد تجربة المغادرون والمسافة صفر.