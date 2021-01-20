شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس لبهاء سلطان بعد الصلح: أخويا وصاحبى مبروك الرجوع لبيتك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج نصر محروس عن تصالحه مع الفنان بهاء سلطان وعودته للعمل معه تحت اسم شركة "فري ميوزيك نصر محروس".



نصر محروس

ونشر المخرج نصر محروس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورا له مع الفنان بهاء سلطان، معلقا عليها: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان، مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".

وكان المنتج نصر محروس وشقيقه مهندس الصوت هانى محروس فى استقبال بهاء سلطان، ورصد ”الخليج 365” هذا اللقاء الأول، وكان مشمولا بحب وود بينهم وكأن لم يكن بينهم مشاكل أو انقطاع.

وقال النجم بهاء سلطان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالعودة للمنتج نصر محروس معلقا: "مهما حصل أكن له كل حب وتقدير وأتمنى عودة النجاحات مرة أخرى معه".