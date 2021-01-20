وفاة والدة ملحن "أنا رايق" لمحمد منير متأثرة بإصابتها بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن أحمد عمار عن وفاة والدته في ساعة متأخرة مساء أمس بأحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عمار، أن أسرته استقبلت العزاء في والدته بمقابر العائلة في السيدة نفيسة، بعد تشييع جنازتها صباح اليوم الأربعاء.

عمار قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بسبب الظروف الحالية وتواجدي حاليا خارج مصر، تقبلت الأسرة العزاء بعد الدفن في مقابر العائلة بالسيدة نفيسة".

الملحن أحمد عمار لحن أغنية "أنا رايق" التي يستعد الفنان محمد منير لطرحها ضمن ألبومه الجديد "باب الجمال"، وهي من كلمات الشاعر نور الدين محمد، وتوزيع أسامة الهندي.