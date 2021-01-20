زين مالك يثير قلق معجبيه.. هذا ما يفعله عند السادسة صباحاً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أثار زين مالك قلق معجبيه عندما دخن وشرب البيرة عند الساعة 6 صباحاً عبر بثٍ مباشر في إنستغرام.

وتوجّه عضو فرقة “One Direction” السابق (28 عاماً)، إلى حسابه في إنستغرام هذا الأسبوع للتواصل مع متابعيه عند نحو الساعة 6 صباحاً بتوقيت نيويورك، حيث يُعتقد أنه يعيش حالياً. وشوهد وهو يشعل سيجارة حشيشٍ ويشرب البيرة أثناء تناول البيتزا.

في مقطع الفيديو قام زين، الذي رحب بطفلته الأولى مع حبيبته جيجي حديد العام الماضي، بتشغيل موسيقى من ألبومه الجديد “Nobody Is Listening” أي “لا أحد يسمع”، والذي من المتوقع أن يحتل المرتبة العاشرة هذا الأسبوع.

وسارع معجبوه المخلصون إلى تويتر للتعبير عن قلقهم بشأن نمط عيشه أثناء الفيديو. وأشار متابعوه في التعليقات إنه “يبدو وكأنه تحت تأثير الحشيش”، وعاد زين ليطمئنهم قبل أن يضحك ويرقص على أنغام الموسيقى “أنها سيجارة عاديّة فقط”.

واستخدم الفيديو للترويج لموسيقاه الجديدة، حيث أعلن أنّه “سجل أغنية رائعة اليوم”.