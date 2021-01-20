شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليون دولار زيادة بـ مجمل إيرادات فيلم Monster Hunter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Monster Hunter بـ حوالى 3 مليون دولار أمريكى فى خلال الأسبوع الماضى، وبالتالى وصلت مجمل الإيرادات إلى 16 مليونا و 305 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 18 ديسمبر من العام الماضى 2020، بمجموعة من الدول، وانقسمت إيرادات فيلم Monster Hunter إلى 9 ملايين و200 ألف دولار فى الولايات الممتحدة الأمريكية، و7 ملايين و 105 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم Monster Hunter طرح فى 18 ديسمبر من العام الماضى 2020، العمل من بطولة ميلا جوفوفيتش، توني جا، تي.، ميجان جيد، دييجو بونيتا، جوش هيلمان، جين أو يونج، رون بيرلمان، يانيك شومان، هيرونا يامازاكي، ويدور حول عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.

الفيلم الجديد هو خيالى ومن إخراج بول دبليوإس أندرسون، ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التى تحمل نفس الاسم، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures و Constantin Film.

وكان قد تم إطلاق لعبة Monster Hunter في يناير 2018 وحققت أعلى المبيعات حيث وصلت عائدتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتي مارس الماضى.

وكان قد تغير موعد إصدار فيلم "Monster Hunter" في أمريكا الشمالية مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم تقديمه مؤخرًا لمدة أربعة أشهر الي أبريل 2021، ثم عاد مرة أخرى للخلف وسيعرض بعيد الميلاد 25 ديسمبر2021.