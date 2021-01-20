محمد الفلاح - ممثلة تنشر صورتها عارية.. أوفت بوعد قطعته على نفسها

الأربعاء 20 يناير 2021

أشعلت الممثلة الإيطالية آنا فالشي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة عارية لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".



وجاء نشر الصورة بعد فوز فريق لاتسيو على روما (3-0) في "ديربي" العاصمة روما.

وكانت آنا فالشي وعدت بالتجرد من ملابسها إذا فاز فريق لاتسيو على روما في "ديربي" العاصمة روما، الذي انتهى بفوز "النسور" على "الذئاب" بثلاثية نظيفة، الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وعلقت الممثلة على الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام": "انتهت اللعبة الأكثر أهمية وصدقا في العاصمة! فاز لاتسيو 3 مرات متتالية والعظيم شيرو إيموبيلي، الذي لم يخيب آمالنا أبدا".

يذكر أن الممثلة آنا فالشي البالغة من العمر 48 عاما، ولدت في فنلندا، وعملت كعارضة أزياء قبل مسيرتها السينمائية، وصدر أول فيلم كبير بمشاركتها في عام 1994 وكان بعنوان "حلقة التنين".