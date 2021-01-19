ابنة فنان مصري شهير تدافع عن سيدات نادي الجزيرة: "ستات ولوحدهم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافعت الإعلامية المصرية آيتن الموجي، ابنة الفنان الراحل المصري نجاح الموجي، عن سيدات واقعة "الحلوى الجنسية" بنادي الجزيرة.

وكتبت آيتن الموجي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ستات على ترابيزة لوحدهم.. مش عاملين إعلان عن الجاتوهات.. والله ما كان حد هيحس بيهم.. لولا السوشيال زفت.. بدليل إن المشهد خلص، محدش على ترابيزة حواليهم قام نده الأمن مثلاً".



وتابعت: "ولا حد اتخانق معاهم وقال لهم إيه قلة الأدب دي.. يعني فعلًا لا حد شافهم ولا حد حس بيهم.. الحيوانة الخاينة اللي باعتهم بقى، وسربت الصور هي اللي خلت الدنيا عرفت.. العالم في أمور كتير أهم من التفاهة دي والله.. أنا شخصيًا شايفة دمهم خفيف ومبهجين".





وكانت حالة من الغضب والاستياء سادت في مصر بعد تداول صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تبين مجموعة من السيدات تحتفلن في نادي الجزيرة بالقاهرة بعيد ميلاد إحداهن، بينما ظهرت التورتة والحلوى والجاتوهات المعدة للاحتفال على صورة أعضاء تناسلية.

وقالت الشرطة المصرية إنها تمكنت من جمع المعلومات اللازمة حتى توصلت إلى صانعة التورتة، وتبين أنها "شيف حلواني، ولها معلومات مسجلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة، وتبين اتخاذها منزلها مصنعا لتلك الحلوى والتورتة الخادشة للحياء.