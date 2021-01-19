"حظر تجوال" إلهام شاهين يحقق 600 جنيه في شباك التذاكر

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"الخليج 365" من بيروت: علقت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، اليوم الثلاثاء، على ضعف إيرادات أحدث أفلامها السينمائية "حظر تجوال" منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 600 جنيه مصري فقط، أمس الاثنين، بدور العرض السينمائية، ويشهد على عودة إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات" من إخراج كاملة أبو ذكري.

وفسرت إلهام شاهين ضعف الإقبال على الفيلم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وخاصة مع انتشار موجته الثانية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتابعت أنها "تعتقد أن رد الفعل تجاه الفيلم سيكون إيجابياً عند عرضه حصرياً على إحدى الفضائيات المشفرة في نهاية الشهر الجاري، خاصة أنه يناقش موضوع في غاية الأهمية، وهو زنا المحارم".

وكانت إلهام شاهين فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "حظر تجوال"، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر"، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.

ويشارك في بطولة فيلم "حظر تجوال" أمينة خليل وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراع ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.