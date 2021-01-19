سيلين ديون تغرد بتأثر في ذكرى رحيل زوجها الخامسة

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت المغنية الكندية سيلين ديون تغريدة في الذكرى الخامسة لرحيل زوجها رينيه أنجليل، عبر حسابها الرسمي على تويتر مرفقة بصورة لإيديهما متشابكة على احد الشواطيء وكتبت معلقة: “لقد مرت خمس سنوات بالفعل، ليس هناك يوم واحد لا نفكر فيه بك، نحن نتواصل معك الآن أكثر من أي وقت مضى، لإرشادنا وحمايتنا، ومواصلة رعايتنا. ونصلي من أجل أن تشرق حبك على العالم بأسره. لكل أولئك في هذه اللحظة بالذات، الذين يواجهون أوقاتاً صعبة للغاية، أنتم في قلوبنا، وفي حياتنا إلى الأبد. نحبك،سيلين ورينيه تشارلز ونيلسون وإيدي”.

ديون تزوجت من أنجليل عام 1995 وبقيت معه حتى فرقهما الموت.

التقت ديون بأنجيلل ، وكلاهما من كيبيك ، عندما كان عمرها 13 عامًا فقط.

كان مدير موسيقى يبلغ من العمر 39 عامًا ولا يزال متزوجًا من زوجته الثانية عندما قرر تكريس نفسه لجعلها نجمة.

دخلا في علاقة رومانسية في عام 1988، بعد ثلاث سنوات من طلاقه، لكنهما انتظرا ست سنوات أخرى قبل الزواج بسبب الحساسية حول كيفية النظر إلى علاقتهما الرومانسية علنًا.

توفي أنجيلل بسرطان الحلق في 14 يناير 2016 ، قبل يومين من عيد ميلاده الرابع والسبعين.

تم تكريمه من قبل حكومة كيبيك بـ "جنازة وطنية" في كنيسة نوتردام في مونتريال.