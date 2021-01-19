شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد: دور "السنيد" الجمهور بيفتكره أكتر من البطل نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم بيومى فؤاد، إن عام 2013 وش السعد عليه لمشاركته في أكثر من عمل والمشاركة في مسلسل "موجة حارة" مع كوكبة من النجوم والمخرج محمد ياسين.

وتابع بيومى فؤاد، خلال برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس الذى يذاع على قناة dmc، أنه سأل المخرج محمد ياسين من قبل، أنت جبتنا منين؟ ليرد عليه أنه اتفرج عليه في مسرحية، وأعجب به ثم عرض عليه مسلسل "موجة حارة"، لذلك وجه بيومى نصيحة للشباب "اخلص واصبر هيجى عليك وقت وتنجح كما حدث معى"، مضيفا، "السنيد" الجمهور بيخرج فاكرينه أكتر من بطل العمل في جميع المشاهد.

وسألته إسعاد يونس، خلال الحلقة، عن كيفيه تصوير مسلسلين "رجالة البيت" و"خيانة عهد" في ظل كورونا وقتها، وتم عرضهما في رمضان، ليرد قائلا: "رجالة البيت كنت في السعودية وكل الطيارات اللى نزله مصر اتلغت قلت خلاص اتحبست، هناك حد بليل خدنى وحجزت الأردن ونزلت صورت وفى الأول كنت خايف، لكن لقيت النجمة يسرا وهى جميلة أوى وبتصور وفيه مجاميع كتير فى خيانة عهد وكنت خايف إنى ممكن آخد الفيروس ويتنقل لعيالى، لكن قلت فيه استعدادات وحرص كتير ودخلت عملت مسلسلين الحمد الله".

يذكر أن حلقة النجم بيومى فؤاد تم تصويرها منذ أيام قبل وفاة والده، وبرنامج "صاحبة السعادة"، يُعرض فى يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.