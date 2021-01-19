ارتباط وثيق يجمع راشد الماجد بمهرجان دبي ووليد الشامي يشاركه الختام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 01:35 صباحاً - تختتم فعاليات مهرجان دبي للتسوق لعام 2021 في دورته الـ26 بحفل غنائي يحييه راشد الماجد ووليد الشامي، وذلك بقاعة "كوكا كولا أرينا" في دبي يوم 29 من الشهر ذاته، ويُقام الحفل بتنظيم من مجموعة "إم بي سي" بالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق.



وكان مهرجان دبي للتسوق قد استقبل الأسبوع الماضي حفلاً غنائيًّا ساهرًا جمع نجوى كرم وماجد المهندس، وتجاوز عدد الحضور فيه 6 آلاف شخص.



ارتباط وثيق جمع راشد الماجد ودبي



ويرتبط راشد الماجد بمهرجان دبي للتسوق ارتباطًا وثيقًا، إذ أحيا العديد من الحفلات الغنائية في هذه المناسبة منذ نهاية التسعينيات الميلادية، كان آخرها العام الماضي في حفل جمعه مع الفنان ماجد المهندس في منتصف يناير 2020.



واحتفاءً بمكانة دبي العالمية والإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الماضية، ومع الاحتفال باستقبال العام الجديد، وتزامنًا مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، عملًا فنيًا متميزًا في أول أيام 2021 بعنوان "يا سلام يا دبي"، كثمرة تعاون وشراكة بين "دبي للسياحة" ومجموعة MBC، وجمع العمل النجم راشد الماجد، والمنتج الموسيقي السويدي العالمي من أصول مغربية RedOne.

وليد الشامي

تابعي المزيد:"يا سلام يا دبي" عمل فني يحتفي بالمكانة العالمية لدبي مع بداية العام الجديد



وحققت أغنية "يا سلام يا دبي" التي تم بثها على قناة اليوتيوب الرسمية لـVisit Dubai

ولـMBC Group شهرة واسعة وصلت إلى جمهور عريض في مختلف أنحاء العالم، واحتفت الأغنية بمسيرة دبي المتواصلة نحو الازدهار والتطور، وتدمج بين أغنيتين شهيرتين للنجم راشد الماجد، هما: أغنية دبي كوكب آخر (كلمات: أنور المشيري، وألحان: أحمد الهرمي)، التي صدرت خلال الدورة الـ25 من مهرجان دبي للتسوق، وأغنية دبي دانة الدنيا (كلمات: عارف الخاجة، وألحان: خالد ناصر)، التي صدرت خلال الدورة الأولى من المهرجان عام 1996، ويأتي العمل الجديد بروح جديدة وعصرية تحمل رؤية وتوقيع RedOne.



وتعكس كلمات الأغنية التاريخ العريق للإمارة، والتطور الكبير الذي شهدته على مر السنوات لتحقق مكانتها الحالية كمدينة عالمية الطابع، ومركز متطور للمال والأعمال، ووجهة سياحية رائدة يقصدها الزوار من أنحاء العالم كافة.

وقررت اللجنة المنظمة للحفل وضع شروط للحضور، منها تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والاحتياطات وتدابير التباعد الاجتماعي، ليكون ارتداء الأقنعة إلزاميًا لحضور الحفل.



يشار إلى أن راشد الماجد ووليد الشامي جمعهما العديد من المشاركات الغنائية والفعاليات الفنية بالمملكة والوطن العربي، والتي طالت الدويتوهات والتريوهات وشكلا ثنائيًّا موسيقيًّا ليكتبا موعدًا مع محبيهما في ختام مهرجان دبي للتسوق هذا العام.