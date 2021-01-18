شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد قبطان بحرى في فيلم "تماسيح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان بيومى فؤاد ضمن أحداث فيلم "تماسيح النيل" شخصية قبطان بحرى، خاصة أن أحداث الفيلم تعتمد على التصوير على متن إحدى المراكب النيلية، وهو من بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وكريم عفيفى وويزو ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

وإنتهى مؤخرًا الفنان بيومى فؤاد من تصوير عددًا من مشاهد فيلم "الشنطة" بمدينة دبى، وهو من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي من تأليف تامرعبدالمنعم ومن بطولة شيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الاماراتى أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

من ناحية أخرى يشارك الفنان بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى صور عدد من مشاهده في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يشارك الفنانة ليلى علوى في فيلمها الجديد "ماما حامل"، والذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية في مدينة الشيخ زايد، ويشارك في بطولته كل محمد سلام وحمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كامل.