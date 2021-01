شكرا لقرائتكم خبر عن كوري سامبسون بطل Too Hot to Handle يزور مصر وينشر صورة له من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم كوري سامبسون، بطل سلسلة الواقع Too Hot to Handle، التى تعرض على منصة نيتفلكس، صورة من أمام الأهرامات، وعلق عليها قائلا: "Just a geezer at Giza".

كما نشر سامبسون فيديو له من مكان إقامته، واثناء تناوله لـ وجبة الأفطار وعلق عليه قائلا: "هذا العام سأقوم بأربعة مواسم في أربعة مواسم".

وكان قد طرح الموسم الأول من سلسلة Too Hot to Handle، فى 17 أبريل من العام الماضى 2020، وحصل على تقييم ضعيف من خلال موقع IMDB وصل إلى 4.5، ولم تعلن منصة نيتفلكس عن وجود موسم ثانى من العمل أو لا إلى الان.

كما أعلنت منصة نيتفلكس عن اختيارها لـ اثنين من بطلات فيلمها الجديد Matilda، حيث انضمت الممثلة إيما طومسون إلى فريق الممثلين بدور الآنسة ترانشبول، الناظرة القاسية، كما عثر المخرج Matthew Warchus على ماتيلدا، على أن تلعب أليشا وير، التى تبلغ من العمر 11 عامًا، تم اختيارها للعب الشخصية الرئيسية في الفيلم المقتبس من كتاب رولد دال، وفقا للتقرير الذى نشر علة موقع " hollywoodreporter ".

كما تنضم الممثلة البريطانية لاشانا لينش إلى فريق التمثيل لـ فيلم نيتفلكس الجديد "Matilda"، الفيلم الموسيقي مأخوذ عن قصة أطفال رولد دال لعام 1988 الكلاسيكية عن طفلة عمرها 5 سنوات تدعى ماتيلدا، والتي تساعدها طبيعتها المبكرة وهبتها في التحريك الذهني في التغلب على التنمر من والديها وزملائها وحتى مديرة المدرسة الآنسة ترانشبول، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

تجري لينش محادثات للعب دور الآنسة هوني، معلمة ماتيلدا الطيبة، في فيلم من إنتاج Netflix وSony، والذي يتبع الفيلم المقتبس عام 1996 والإنتاج المسرحي لعام 2010 "Matilda the Musical".

سيعود ماثيو وارشوس، الذي أخرج المسرحية الموسيقية أيضًا، لإخراج الفيلم، وسيعمل الكاتب المسرحي الأصلي دينيس كيلي على تعديل السيناريو الذي يضم موسيقى وكلمات أصلية لتيم مينشين.