شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى بالكمامة السوداء فى صورة جديدة من وراء كواليس Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن صورة جديدة للنجم العالمي كيليان مورفي، صاحب شخصية تومى شيلبي فى سلسلة الدراما البريطانية Peaky Blinders، يظهر من خلالها وهو يرتدي كمامة باللون الأسود، لتؤكد التقارير استكمال تصوير الموسم السادس من السلسلة الشهيرة لعصابة برمنجهام.



كيليان مورفى

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب القائمين على مسلسل Peaky Blinders من تصوير الموسم السادس من السلسلة، بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التى أجبرت الكثير من صناع السينما على وقف التصوير، ووفقاً لصحيفة مترو الإنجليزية، فإن صورة نشرها المسئول عن تصفيف شعر ومكياج الممثلين فى السلسلة البريطانية الشهيرة، وراء التكنهات التى أكدت استئناف تصوير الموسم السادس، الذى توقف فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وشارك Loz Schiavo، وهو مصفف الشعر والمكياج الحائز على جوائز في المسلسل البريطانى، صورة لإحدى الممثلين في منشور على انستجرام تم حذفه منذ ذلك الحين في تعليق على الصورة ، وكتبت ببساطة: "تومي يعود"، وتأتى تلك الأحداث بعد التصريحات التي أطلقها مايكل جراى فى العرض، والتي أكد من خلالها طرح الموسم الجديد نهاية العام الجارى.