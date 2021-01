شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أثناء تصويرها مسلسلها الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية سيلينا جوميز الأضواء في أحدث ظهور لها خلال تصوير مسلسلها الجديد Only Murders in the Building، في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت سيلينا جوميز البالغة من العمر 28 عاما في إطلالة شتوية بصحبة الممثل ستيف مارتن، حيث ارتدت معطفا برتقاليا من الفرو، وسترة صفراء، إلى جانب بنطلون بني منقوش، وأكملت مظهرها بأقراط دائرية ذهبية ، وقلادة مطابقة وزوج من الجلد العنابي.

كما شوهدت الفنانة العالمية، مرتدية بالطو أسود طويل، واتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ارتدت الكمامة لحماية نفسها والآخرين من "كوفيد 19".



وظهرت ممثلة The Spring Breakers وهي تتحدث مع الممثلين من بينهم النجم ستيف مارتن (75 عامًا) ومارتن شورت (70 عامًا ) أثناء تصويرهما في موقع التصوير.

وفي وقت سابق، طرحت النجمة سيلينا جوميز أحدث أغانيها في 2021، حيث جاءت باللغة الإسبانية، وأعلنت عن ذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام، بطرح برومو أغنية De Una Vez "حين أكدت أنها استعدت كثيرًا من أجل تلك المفاجأة والتى تعتبرها أمر مشوقًا للغاية بالنسبة لها، وما أن طرحت الأغنية عبر يوتيوب خلال 8 ساعات فقط اقتربت من المليون الرابع على مستوى المشاهدات.



