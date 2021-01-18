شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار اثنين من بطلات فيلم نيتفلكس الجديد Matilda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نيتفلكس عن اختيارها لـ اثنين من بطلات فيلمها الجديد Matilda، حيث انضمت الممثلة إيما طومسون إلى فريق الممثلين بدور الآنسة ترانشبول، الناظرة القاسية، كما عثر المخرج Matthew Warchus على ماتيلدا، على أن تلعب أليشا وير، التى تبلغ من العمر 11 عامًا، تم اختيارها للعب الشخصية الرئيسية في الفيلم المقتبس من كتاب رولد دال، وفقا للتقرير الذى نشر علة موقع " hollywoodreporter ".



بطلات Matilda

كما تنضم الممثلة البريطانية لاشانا لينش إلى فريق التمثيل لـ فيلم نيتفلكس الجديد "Matilda"، الفيلم الموسيقي مأخوذ عن قصة أطفال رولد دال لعام 1988 الكلاسيكية عن طفلة عمرها 5 سنوات تدعى ماتيلدا، والتي تساعدها طبيعتها المبكرة وهبتها في التحريك الذهني في التغلب على التنمر من والديها وزملائها وحتى مديرة المدرسة الآنسة ترانشبول، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

تجري لينش محادثات للعب دور الآنسة هوني، معلمة ماتيلدا الطيبة، في فيلم من إنتاج Netflix وSony، والذي يتبع الفيلم المقتبس عام 1996 والإنتاج المسرحي لعام 2010 "Matilda the Musical".

سيعود ماثيو وارشوس، الذي أخرج المسرحية الموسيقية أيضًا، لإخراج الفيلم، وسيعمل الكاتب المسرحي الأصلي دينيس كيلي على تعديل السيناريو الذي يضم موسيقى وكلمات أصلية لتيم مينشين.

سينتج Tim Bevan وEric Fellner الفيلم لـ Working Title، بعد العمل مؤخرًا مع شركة البث على مسلسل "Rebecca"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

لعبت لينش دور نومي، بـ فيلم 007 الجديد لدانيال كريج بوند، العمل الذي تم تأجيل طرح من أبريل العام الماضى 2020، إلى أبريل من العام الجارى 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما لعبت لينش دور البطولة أمام بري لارسون في "Captain Marvel"، حيث لعبت دور زميلتها الطيارة المقاتلة ماريا رامبو.