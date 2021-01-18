تراند اليوم : دينا الشربيني تنفعل علي عمرو يوسف علي الهواء : ملكش دعوة بأمي – فيديو

قالت الفنانة المصرية دينا الشربيني، إنها “متسرعة في حياتها وعشوائية ولا تخطط قبل اتخاذ القرارات”، مضيفة أنها “تحتاج إلى المزيد من التفكير في المستقبل والتخطيط جيدا”.

وأضافت، دينا الشربيني، خلال حوارها في برنامج “بصراحة”، الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف، أنها “ترى أن كل الناس جميلة ولابد أن تغير هذه الصفة لأن الواقع ليس كذلك”، فيما رد عمرو يوسف وقال إنها “من وجهة نظره من الشخصيات التي تثق بسرعة في الناس، وترى الجمال والطيبة في الجميع، وقد تتسرع في الحكم على الناس، أو في اتخاذ قرارات معينة”.

ودار جدل بين عمرو ودينا حول موضوع التمييز بين المرأة والرجل، وقال عمرو يوسف إن “أفضل الطباخين والمصممين في العالم رجال”، فردت دينا: “هي طنط طبيخها وحش ولا إيه؟”، فرد: “متدخليش أمي في الموضوع”، فعقبت: “لا هي حبيبتي لكن هدخلها، رد عليّا طنط طبيخها وحش؟ كندة علوش طبيخها وحش؟”، فرد: “أعظم أكل في العالم أكل أمي، وبعده على طول أكل كندة، لكن أشهر شيفات في العالم رجالة”.

وعرضت قناة “MBC1″، الحلقة الأولى من البرنامج الحواري الجديد للنجوم “بصراحة مع”، مساء أمس الأحد 17 يناير/ كانون الثاني االحالي، حيث جمع اللقاء الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني.