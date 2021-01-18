بالصورة – عابد فهد يكشف ملامح شخصيته في “350 غرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان السوري عابد فهد على حسابه الرسمي في “إنستغرام” الصورة الأولى للشخصية التي يقدمها في مسلسل “350 غرام” وهو العمل الرمضاني الأول الذي سيطل فيه فهد إلى جانب الفنان السوري سلوم حداد والفنانة اللبنانية كارين رزق الله.

المسلسل يحمل توقيع الكاتبة ناديا الأحمر والمخرج محمد لطفي ويجري تصويره منذ تشرين الثاني في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وبدت الشخصية بملامح غريبة، حيث يظهر في الصورة جالساً على كرسي ضخم ويرتدي بزة سوداء اللون مع نظارات عريضة وشارب كثّ.

في حين يستعد فهد للشراكة مرة جديدة مع شركة “الصبّاح”، وذلك ضمن مسلسل جديد يجري الانتهاء من نصه يحمل اسم “شتي يا بيروت”، حيث سيجتمع للمرة الأولى ضمن البطولة مع الفنان السوري معتصم النهار، بعد أن التقيا من قبل خلال الأدوار الأولى للنهار ضمن مسلسلي “أوركيديا” و”قلم حمرة”.