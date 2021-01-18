فن ومشاهير

أحدث ظهور لروبي أثناء التحضير لألبومها الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الموزع الموسيقى توما، جمهوره ومتابعيه، صورة تجمعه بالنجمة روبي، أثناء تحضيرهما لعمل غنائي جديد.

ونشر توما، صورة مع روبي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "أحلى روبي".

ويحضر الثنائي لعمل غنائي تقدمه الفنانة روبي خلال الفترة المقبلة، ضمن "ميني ألبوم" يضم 6 ‬‭ ‬أغنيات، أعلنت عن العودة للغناء من خلاله بالفترة المقبلة، من إنتاج وليد منصور.

ألبوم روبي الجديد يحمل اسم "في حتة تانية"، وتتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، إيهاب عبد الواحد، بلال سرور، رامي سمير، تميم، وأحمد إبراهيم وغيرهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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