أحدث ظهور لروبي أثناء التحضير لألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الموزع الموسيقى توما، جمهوره ومتابعيه، صورة تجمعه بالنجمة روبي، أثناء تحضيرهما لعمل غنائي جديد.

ونشر توما، صورة مع روبي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "أحلى روبي".

ويحضر الثنائي لعمل غنائي تقدمه الفنانة روبي خلال الفترة المقبلة، ضمن "ميني ألبوم" يضم 6 ‬‭ ‬أغنيات، أعلنت عن العودة للغناء من خلاله بالفترة المقبلة، من إنتاج وليد منصور.

ألبوم روبي الجديد يحمل اسم "في حتة تانية"، وتتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، إيهاب عبد الواحد، بلال سرور، رامي سمير، تميم، وأحمد إبراهيم وغيرهم.