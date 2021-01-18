شكرا لقرائتكم خبر عن "حالنا".. مروة ناجى تسجل أغنية جديدة بتوقيع عمرو الخضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة مروة ناجى من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "حالنا"، من كلمات محمود الزنكلوني، وألحان حاتم عزت، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخرى طرحت مروة مؤخرًا كوفر أغنية "والله ماتحدى" للنجم تامر حسنى وأصالة على حسابها الرسمية "فيس بوك"، قائلة إن اختيار الأغنية وفكرة إعادة توزيعها وتصويرها عن طريق الموزع حسام سعيد، والمخرج محمد حسن أوكا.

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخرى في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم على كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، وآخر أعمالها كانت مسرحية "سيرة حب" عن حياة الراحل بليغ حمدى.