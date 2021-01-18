"شكلي من غير ميكاب".. هنا الزاهد تنشر صورة لوجهها المصاب بجروح وكدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، أمام جمهورها على السوشيال ميديا، بصورة لوجهها وكأنه ممتلئ بالجروح والكدمات.

ونشرت هنا، الصورة، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "شكلي من غير ميكاب".

وتشارك هنا الزاهد في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تواصل تصوير دورها فيه، حيث تقدم خلاله 9 شخصيات مختلفة من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف.

مسلسل"حلوة الدنيا سكر" بطولة: محمد كيلاني، محمود عبد المغني، ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانين.