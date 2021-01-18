فن ومشاهير

"شكلي من غير ميكاب".. هنا الزاهد تنشر صورة لوجهها المصاب بجروح وكدمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، أمام جمهورها على السوشيال ميديا، بصورة لوجهها وكأنه ممتلئ بالجروح والكدمات.

ونشرت هنا، الصورة، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "شكلي من غير ميكاب".

وتشارك هنا الزاهد في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تواصل تصوير دورها فيه، حيث تقدم خلاله 9 شخصيات مختلفة من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف.

مسلسل"حلوة الدنيا سكر" بطولة: محمد كيلاني، محمود عبد المغني، ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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